У судді Верховного Суду підтвердили наявність російського паспорту
Сьогодні, 13:30
Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.
Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.
Зокрема повідомляється, що 3 жовтня СБУ проінформувала ВС про результати перевірки.
Встановлено, що в 2012 році Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість паспорту РФ від 1999, який втратив чинність.
Також Львов за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88.
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Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.
Зокрема повідомляється, що 3 жовтня СБУ проінформувала ВС про результати перевірки.
Встановлено, що в 2012 році Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість паспорту РФ від 1999, який втратив чинність.
Також Львов за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88.
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