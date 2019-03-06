У судді Верховного Суду підтвердили наявність російського паспорту

У судді Верховного Суду підтвердили наявність російського паспорту
Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Зокрема повідомляється, що 3 жовтня СБУ проінформувала ВС про результати перевірки.

Встановлено, що в 2012 році Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість паспорту РФ від 1999, який втратив чинність.

Також Львов за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88.

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Теги: Верховний Суд, російське громадянство, суддя
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