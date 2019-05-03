У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО





Про це написав мер Луцька Ігор Поліщук.



Це зробили за грантові кошти Європейського Союзу в рамках проекту "Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька" прогами транскордонного співробітництва ПБУ 2014 - 2020.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку облаштували сквер та інформаційний причал в центральному парку на пляжі.Про це написав мер ЛуцькаЦе зробили за грантові кошти Європейського Союзу в рамках проекту "Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька" прогами транскордонного співробітництва ПБУ 2014 - 2020.

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