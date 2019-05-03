У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО

У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО
У Луцьку облаштували сквер та інформаційний причал в центральному парку на пляжі.

Про це написав мер Луцька Ігор Поліщук.

Це зробили за грантові кошти Європейського Союзу в рамках проекту "Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька" прогами транскордонного співробітництва ПБУ 2014 - 2020.

У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО
У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО
У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, парк, сквер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 12:24
У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО
Сьогодні, 12:19
На Волині за тиждень від коронавірусу померло 8 людей
Сьогодні, 11:30
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Волинянин допомагав військовозобов’язаним виїжджати за кордон за підробленими відмітками у паспортах
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер
03 травень, 2019, 12:26
Опублікували перелік усіх парків та скверів Луцька Опублікували перелік усіх парків та скверів Луцька
25 травень, 2017, 13:13
Під директором КП «Парки та сквери» захиталося крісло Під директором КП «Парки та сквери» захиталося крісло
07 жовтень, 2016, 16:51
Сапсерфінг та сплав на байдарках – у парку Луцька: як, за скільки і яка від того користь ЗСУ Сапсерфінг та сплав на байдарках – у парку Луцька: як, за скільки і яка від того користь ЗСУ
11 травень, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 12:24
 0
У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО
Сьогодні, 12:19
 0
На Волині за тиждень від коронавірусу померло 8 людей
Сьогодні, 11:30
 0
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО
Сьогодні, 11:19
 0
Волинянин допомагав військовозобов’язаним виїжджати за кордон за підробленими відмітками у паспортах
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8