Малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, – Міністр оборони Британії

Бен Воллес вважає вкрай малоймовірним, що президент РФ Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України, але наголошує, що Путін діє "нераціонально".



Про це він сказав на одній із зустрічей партійної конференції Консервативної партії Великої Британії, повідомляє



Путін пригрозив використати "всі наявні у нашому розпорядженні засоби", якщо "його країні" загрожуватиме небезпека. Його заява розглядається як знак того, що він може застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь атаки української армії на анексовані ним частини України.



Але Воллес применшив перспективу ядерного удару, заявивши, що хоча використання ядерної зброї було включено до російської військової доктрини, воно було б неприйнятним для союзників Москви - Індії та Китаю.



Водночас Воллес додав, що минулі дії російського лідера - від атаки нервово-паралітичною речовиною в Солсбері до вторгнення в Україну - були "цілком ірраціональними".



Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.



Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Британіївважає вкрай малоймовірним, що президент РФ Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України, але наголошує, що Путін діє "нераціонально".Про це він сказав на одній із зустрічей партійної конференції Консервативної партії Великої Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.Путін пригрозив використати "всі наявні у нашому розпорядженні засоби", якщо "його країні" загрожуватиме небезпека. Його заява розглядається як знак того, що він може застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь атаки української армії на анексовані ним частини України.Але Воллес применшив перспективу ядерного удару, заявивши, що хоча використання ядерної зброї було включено до російської військової доктрини, воно було б неприйнятним для союзників Москви - Індії та Китаю.Водночас Воллес додав, що минулі дії російського лідера - від атаки нервово-паралітичною речовиною в Солсбері до вторгнення в Україну - були "цілком ірраціональними".Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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