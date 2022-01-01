У Луцьку евакуювали учнів декількох шкіл
Сьогодні, 10:04
Зранку 3 жовтня через повідомлення про "замінування" у Луцьку евакуювали учнів та працівників з одразу кількох шкіл. Зокрема і гімназії №4.
Інформацію про це Суспільному підтвердив директор навчального закладу Олександр Мишковець.
Також інформацію про замінування перевіряють в школах № 11,12, 19 та 18.
"Одразу після повітряної тривоги діти пішли на навчання. Я піднявся у кабінет і на електронній пошті побачив лист про замінування. Сповістив департамент, поліцію і звісно почали евакуйовувати учнів", – розповів директор гімназії №4. З його слів, у навчальному закладі перебували орієнтовно 800 дітей.
Станом на 9:50 в гімназії №4 інформація про вибухонебезпечні предмети не підтвердилася. Учні повернулися до навчання.
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Інформацію про це Суспільному підтвердив директор навчального закладу Олександр Мишковець.
Також інформацію про замінування перевіряють в школах № 11,12, 19 та 18.
"Одразу після повітряної тривоги діти пішли на навчання. Я піднявся у кабінет і на електронній пошті побачив лист про замінування. Сповістив департамент, поліцію і звісно почали евакуйовувати учнів", – розповів директор гімназії №4. З його слів, у навчальному закладі перебували орієнтовно 800 дітей.
Станом на 9:50 в гімназії №4 інформація про вибухонебезпечні предмети не підтвердилася. Учні повернулися до навчання.
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