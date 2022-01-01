У Луцьку евакуювали учнів декількох шкіл

У Луцьку евакуювали учнів декількох шкіл
Зранку 3 жовтня через повідомлення про "замінування" у Луцьку евакуювали учнів та працівників з одразу кількох шкіл. Зокрема і гімназії №4.

Інформацію про це Суспільному підтвердив директор навчального закладу Олександр Мишковець.

Також інформацію про замінування перевіряють в школах № 11,12, 19 та 18.

"Одразу після повітряної тривоги діти пішли на навчання. Я піднявся у кабінет і на електронній пошті побачив лист про замінування. Сповістив департамент, поліцію і звісно почали евакуйовувати учнів", – розповів директор гімназії №4. З його слів, у навчальному закладі перебували орієнтовно 800 дітей.

Станом на 9:50 в гімназії №4 інформація про вибухонебезпечні предмети не підтвердилася. Учні повернулися до навчання.

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Теги: Луцьк, школи, замінування
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