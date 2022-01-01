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У бою над Чорним морем загинув полковник з Бучі, який керував «привидами Києва»

У бою над Чорним морем загинув полковник з Бучі, який керував «привидами Києва»
Під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович. Він був з Бучі і загинув у небі над Чорним морем.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній.

Був успішною людиною і ніколи не хвалився тим, чим займається насправді. Маючи активну громадянську позицію, очолював громадське формування охорони правопорядку.

"Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний «Дід» – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: «Привид Києва» очолював льотчик з Бучі. Із приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі. А значить, всі пілоти із «Київських привидів» поверталися живими", - розповів Анатолій Федорук.

«В одну із ночей Дід кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили!», – згадують один з епізодів побратими.

Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти: «Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція».

"Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали. Сьогодні він їде додому, в Бучу. Давайте гідно зустрінемо і проведемо в останню путь Захисника, який віддав своє життя за нас і за Україну. Прощання відбудеться в понеділок, 3 жовтня о 14 годині, на Алеї Героїв у Бучі –на цвинтарі по вулиці Депутатській, 1. Вічного польоту вам, полковнику Матюшенко! Щирі співчуття родині загиблого і особисто дружині Ларисі Матюшенко, депутатці Бучанської міської ради. Вічна слава і шана нашому Герою!" - наголосив міський голова Бучі.

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Теги: Росія, Україна, війна, привид Києва
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