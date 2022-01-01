Росія вранці ракетами обстріляла Запоріжжя
Сьогодні, 09:14
Сьогодні вранці, 3 жовтня, ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Випущено близько десяти ракет С300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.
"Окупант щодня обстрілює територію області. Щодня страждають цивільні жителі нашого краю. Ми все витримаємо та переможемо! Ми впевнені в ЗСУ. Головне дотримуватись правил безпеки та дбати один про одного", - наголошує Старух.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Випущено близько десяти ракет С300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.
"Окупант щодня обстрілює територію області. Щодня страждають цивільні жителі нашого краю. Ми все витримаємо та переможемо! Ми впевнені в ЗСУ. Головне дотримуватись правил безпеки та дбати один про одного", - наголошує Старух.
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