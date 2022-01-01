Курс валют у Луцьку 3 жовтня
Сьогодні, 09:04
3 жовтня готівковий курс долара становить 41.57, продають його за 41.82.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.80, а продають за – 40.21.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.20, а продають – за 8,45.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.80, а продають за – 40.21.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.20, а продають – за 8,45.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія вранці ракетами обстріляла Запоріжжя
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку 3 жовтня
Сьогодні, 09:04
За минулу добу росіяни завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:56
У чому стратегічна роль звільнення Лимана
Сьогодні, 08:13
Українські захисники знищили 40 окупантів та 2 танки
Сьогодні, 07:00
Медіа