Курс валют у Луцьку 3 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 39.80, а продають за – 40.21.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.20, а продають – за 8,45.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 жовтня готівковий курс долара становить 41.57, продають його за 41.82.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39.80, а продають за – 40.21.Щодо польського злотого, то його купують за 8.20, а продають – за 8,45.

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