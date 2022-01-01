39 будинків, школа і медзаклади у Луцьку залишаться без гарячої води на кілька днів





Про це



Без гарячої води на чотири дні залишаться 39 багатоквартирних будинків, три медзаклади (Луцька міська клінічна лікарня, Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 та Волинське дитяче територіальне медоб’єднання) і ліцей № 22.



Відсутність гарячого водопостачання, як зазначили в підприємстві, не буде через завершення монтажу димососів, вентиляторів, насосного обладнання та запірної арматури.



Послугу гарячого водопостачання планують відновити до кінця дня 7 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 4 жовтня тимчасово призупинять гаряче водопостачання від котельні на проспекті Відродження, 15б, а також спареної котельні на вулиці Загородній, 3а.Про це повідомили в пресслужбі "Луцьктепла".Без гарячої води на чотири дні залишаться 39 багатоквартирних будинків, три медзаклади (Луцька міська клінічна лікарня, Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 та Волинське дитяче територіальне медоб’єднання) і ліцей № 22.Відсутність гарячого водопостачання, як зазначили в підприємстві, не буде через завершення монтажу димососів, вентиляторів, насосного обладнання та запірної арматури.Послугу гарячого водопостачання планують відновити до кінця дня 7 жовтня.

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