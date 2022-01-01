39 будинків, школа і медзаклади у Луцьку залишаться без гарячої води на кілька днів
Сьогодні, 17:40
У Луцьку з 4 жовтня тимчасово призупинять гаряче водопостачання від котельні на проспекті Відродження, 15б, а також спареної котельні на вулиці Загородній, 3а.
Про це повідомили в пресслужбі "Луцьктепла".
Без гарячої води на чотири дні залишаться 39 багатоквартирних будинків, три медзаклади (Луцька міська клінічна лікарня, Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 та Волинське дитяче територіальне медоб’єднання) і ліцей № 22.
Відсутність гарячого водопостачання, як зазначили в підприємстві, не буде через завершення монтажу димососів, вентиляторів, насосного обладнання та запірної арматури.
Послугу гарячого водопостачання планують відновити до кінця дня 7 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в пресслужбі "Луцьктепла".
Без гарячої води на чотири дні залишаться 39 багатоквартирних будинків, три медзаклади (Луцька міська клінічна лікарня, Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 та Волинське дитяче територіальне медоб’єднання) і ліцей № 22.
Відсутність гарячого водопостачання, як зазначили в підприємстві, не буде через завершення монтажу димососів, вентиляторів, насосного обладнання та запірної арматури.
Послугу гарячого водопостачання планують відновити до кінця дня 7 жовтня.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО
Сьогодні, 18:25
39 будинків, школа і медзаклади у Луцьку залишаться без гарячої води на кілька днів
Сьогодні, 17:40
ЗСУ звільнили селище неподалік Сватового. ВІДЕО
Сьогодні, 17:11
На Волині перевірять стан доріг
Сьогодні, 16:56
Медіа