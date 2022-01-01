За крадіжку на Волині 21-річний житель Донеччини відсидить 7,5 років

Сім років та шість місяців позбавлення волі отримав житель Донеччини на Волині за грабіж.Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 21-річного жителя Донецької області винуватим у вчиненні на Волині грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).Увечері 16 липня 2022 року тричі судимий до цього молодик у під'їзді будинку на вулиці Заводській у Ковелі вихопив з рук знайомого – евакуйованого з районів бойових дій свого однолітка – сумку з мобільним телефоном та грішми і втік.Невдовзі його затримали. Наступних сім з половиною років він проведе за ґратами.