За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО
Сьогодні, 18:25
Волинські патрульні продовжують фіксувати порушення встановленої швидкості руху автотранспорту за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM.
Про це інформують на сторінці правоохоронців у Фейсбук.
Так, сьогодні інспектори виявили водіїв, які дозволяють собі кермувати зі швидкістю понад 100 км/год, при дозволеній швидкості 70 км/год.
Нагадують, що порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність:
згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують на сторінці правоохоронців у Фейсбук.
Так, сьогодні інспектори виявили водіїв, які дозволяють собі кермувати зі швидкістю понад 100 км/год, при дозволеній швидкості 70 км/год.
Нагадують, що порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність:
згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО
Сьогодні, 18:25
ЗСУ звільнили селище неподалік Сватового. ВІДЕО
Сьогодні, 17:11
На Волині перевірять стан доріг
Сьогодні, 16:56
Медіа