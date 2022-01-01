За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО

За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО
Волинські патрульні продовжують фіксувати порушення встановленої швидкості руху автотранспорту за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM.

Про це інформують на сторінці правоохоронців у Фейсбук.

Так, сьогодні інспектори виявили водіїв, які дозволяють собі кермувати зі швидкістю понад 100 км/год, при дозволеній швидкості 70 км/год.

Нагадують, що порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність:

згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень.
За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО
За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО
За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО
За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО
За день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км/год. ФОТО

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