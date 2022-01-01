На Харківщині у визволеному селі виявили катівню російських окупантів. ВIДЕО





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"Ще одна катівня російських окупантів. Після деокупації наші поліцейські документують тут воєнні злочини армії «визволителів». Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там", - йдеться в повідомленні.



Поліцейські виявили в погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися.



"По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистости – фірмовий знак «руского міра». А в будинках, в яких жили, – «розтяжки» на дверях", - наголошують у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині виявили чергову катівню російських загарбників, яку облаштували в погребі.Про це повідомляє Національна поліція України."Ще одна катівня російських окупантів. Після деокупації наші поліцейські документують тут воєнні злочини армії «визволителів». Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там", - йдеться в повідомленні.Поліцейські виявили в погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися."По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистости – фірмовий знак «руского міра». А в будинках, в яких жили, – «розтяжки» на дверях", - наголошують у поліції.

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