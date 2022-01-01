Погода на завтра, 4 жовтня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 4 жовтня, у Луцьку та Волинській області
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі піде дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Удень та ввечері він очікується знову.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 12°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями, помірний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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