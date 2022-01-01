Немає жодного вцілілого будинку: у селі Ізюмського району серед лахміття знаходять тіла вбитих жителів. ВІДЕО





Про це розповідають у Нацполіції.



Кажуть, село повністю знищене окупантами, немає жодного вцілілого будинку. А у підвалах – просто серед лахміття лежать тіла вбитих місцевих.



"Раніше квітуче село стало абсолютно непридатним до життя. Зараз тут працюють поліцейські, документують страшні воєнні злочини росіян та всіляко допомагають людям", - йдеться у повідомленні поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Кам’янка Ізюмського району проходили запеклі бої з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.Про це розповідають у Нацполіції.Кажуть, село повністю знищене окупантами, немає жодного вцілілого будинку. А у підвалах – просто серед лахміття лежать тіла вбитих місцевих."Раніше квітуче село стало абсолютно непридатним до життя. Зараз тут працюють поліцейські, документують страшні воєнні злочини росіян та всіляко допомагають людям", - йдеться у повідомленні поліції.

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