Немає жодного вцілілого будинку: у селі Ізюмського району серед лахміття знаходять тіла вбитих жителів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:25
У селі Кам’янка Ізюмського району проходили запеклі бої з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
Про це розповідають у Нацполіції.
Кажуть, село повністю знищене окупантами, немає жодного вцілілого будинку. А у підвалах – просто серед лахміття лежать тіла вбитих місцевих.
"Раніше квітуче село стало абсолютно непридатним до життя. Зараз тут працюють поліцейські, документують страшні воєнні злочини росіян та всіляко допомагають людям", - йдеться у повідомленні поліції.
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Про це розповідають у Нацполіції.
Кажуть, село повністю знищене окупантами, немає жодного вцілілого будинку. А у підвалах – просто серед лахміття лежать тіла вбитих місцевих.
"Раніше квітуче село стало абсолютно непридатним до життя. Зараз тут працюють поліцейські, документують страшні воєнні злочини росіян та всіляко допомагають людям", - йдеться у повідомленні поліції.
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