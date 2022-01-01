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Немає жодного вцілілого будинку: у селі Ізюмського району серед лахміття знаходять тіла вбитих жителів. ВІДЕО

Немає жодного вцілілого будинку: у селі Ізюмського району серед лахміття знаходять тіла вбитих жителів. ВІДЕО
У селі Кам’янка Ізюмського району проходили запеклі бої з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Про це розповідають у Нацполіції.

Кажуть, село повністю знищене окупантами, немає жодного вцілілого будинку. А у підвалах – просто серед лахміття лежать тіла вбитих місцевих.

"Раніше квітуче село стало абсолютно непридатним до життя. Зараз тут працюють поліцейські, документують страшні воєнні злочини росіян та всіляко допомагають людям", - йдеться у повідомленні поліції.


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Теги: Кам’янка, Ізюмський район, окупанти, вбивства
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