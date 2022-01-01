На Харківщині через вогнепальне поранення загинув волинянин Іван Цюп’яшук
Сьогодні, 21:27
На Харківщині через вогнепальне поранення загинув житель Шацька Іван Цюп’яшук.
Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.
«Війна продовжує приносити горе та біль у наші родини та громади.
Сьогодні стало відомо, що, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в результаті вогнепального поранення, отриманого у районі населеного пункту Орлянка Куп’янського району Харківської області, загинув житель смт. Шацьк Іван Цюп’яшук 1997 року народження.
Іван був мужнім воїном і патріотом, у минулому військовослужбовець. З перших днів війни повернувся із-за кордону, з моменту оголошення мобілізації призвався в Збройні Сили України. Спершу ніс службу в роті охорони Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП, а з травня 2022 року був переведений до військової частини А 1008, оскільки постійно прагнув боронити свою сім’ю, свою країну, свою Батьківщину і нас з вами... У Героя залишилися батьки, дружина та маленька донька», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна!
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Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.
«Війна продовжує приносити горе та біль у наші родини та громади.
Сьогодні стало відомо, що, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в результаті вогнепального поранення, отриманого у районі населеного пункту Орлянка Куп’янського району Харківської області, загинув житель смт. Шацьк Іван Цюп’яшук 1997 року народження.
Іван був мужнім воїном і патріотом, у минулому військовослужбовець. З перших днів війни повернувся із-за кордону, з моменту оголошення мобілізації призвався в Збройні Сили України. Спершу ніс службу в роті охорони Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП, а з травня 2022 року був переведений до військової частини А 1008, оскільки постійно прагнув боронити свою сім’ю, свою країну, свою Батьківщину і нас з вами... У Героя залишилися батьки, дружина та маленька донька», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна!
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