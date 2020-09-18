ВНУ імені Лесі Українки поповнився 4400 студентами. ФОТО

З 30 вересня по 2 жовтня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулися інавгурації першокурсників.Цьогоріч за різними освітніми ступенями до ВНУ імені Лесі Українки вступило близько 4400 осіб.Про це повідомляє відділ інформаційної політики університету.Із міркувань безпеки інавгураційні церемонії розділили між факультетами. Деякі факультети проводили урочистості окремо, інші – об’єднувалися.Ректор відвідав інавгурації всіх факультетів.вітав студентів зі стартом навчання, запевнивши, що Університет робитиме все можливе для того, аби навчальний процес був максимально безпечним і якісним. Очільник ВНУ імен Лесі Українки зауважив, що основна мета кожного українця наразі – робити все для перемоги у війні.Під час заходів присутні згадували хвилиною мовчання полеглих Героїв, зі сцени звучали патріотичні пісні та вірші. Організатори запросили на урочистості Захисників України, а також визначних випускників і стейкхолдерів, які ділилися своїми «рецептами» успіху.Із напутнім словом до першокурсників зверталися декани, викладачі та батьки. Новоспечені Лесині люди склали присягу студента та взяли участь у молебні в університетському храмі Святої Софії – Премудрості Божої.