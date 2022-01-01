4 жовтня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкує директор будівельної компанії "Інвестор", депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський (на фото).
Також 4 жовтня особисте свято відзначають головний редактор газети «Вісник+К» Євген Хотимчук та учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ірина Климець.
За православним календарем 4 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Дмитріями.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.
На Волині цього дня у 1939 році вийшов перший номер газети «Прапор Леніна», яка з серпня 1991 року перейменована на «Вісті Ковельщини».
4 жовтня цього ж року вийшов перший номер газети «Червоний прапор» (орган Володимир-Волинського міськкому і райкому КПУ), яка з 1962 року отримала назву «Слово правди».
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Також 4 жовтня особисте свято відзначають головний редактор газети «Вісник+К» Євген Хотимчук та учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ірина Климець.
За православним календарем 4 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Дмитріями.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.
На Волині цього дня у 1939 році вийшов перший номер газети «Прапор Леніна», яка з серпня 1991 року перейменована на «Вісті Ковельщини».
4 жовтня цього ж року вийшов перший номер газети «Червоний прапор» (орган Володимир-Волинського міськкому і райкому КПУ), яка з 1962 року отримала назву «Слово правди».
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