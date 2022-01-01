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Серед загиблих окупантів вже є мобілізовані тиждень чи два тому, – Зеленський

Серед загиблих окупантів вже є мобілізовані тиждень чи два тому, – Зеленський
Російському командуванню потрібні якісь люди, щоб поставити їх на місце загиблих, а коли й ці нові загинуть, відправлять іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє.

Про народи Росії не можна сказати того ж, що й про український народ. Ніхто з тих, кого зараз відправляють на війну після злочинної мобілізації, не зможе пояснити, навіщо це йому особисто, чому він повинен ризикувати життям.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 жовтня.

"Ми бачимо вже зараз серед загиблих окупантів і тих, хто був забраний просто тиждень чи два тому. Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні. Але російському командуванню просто потрібні якісь люди – будь-які, – щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, надішлють іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Росії не допоможуть якісь псевдореферендуми, якісь оголошення про анексії, якісь там розмови про вигадані ними кордони, які намальовані незрозуміло де.

"Є чіткий і міжнародно визнаний кордон України. Є життя, яке ми повинні захистити. Є безпека, яку ми маємо відновити. І все це буде. Усе це ми робимо", - резюмував він.


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Теги: мобілізація, Росія
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