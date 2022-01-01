Серед загиблих окупантів вже є мобілізовані тиждень чи два тому, – Зеленський
Сьогодні, 01:00
Російському командуванню потрібні якісь люди, щоб поставити їх на місце загиблих, а коли й ці нові загинуть, відправлять іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє.
Про народи Росії не можна сказати того ж, що й про український народ. Ніхто з тих, кого зараз відправляють на війну після злочинної мобілізації, не зможе пояснити, навіщо це йому особисто, чому він повинен ризикувати життям.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 жовтня.
"Ми бачимо вже зараз серед загиблих окупантів і тих, хто був забраний просто тиждень чи два тому. Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні. Але російському командуванню просто потрібні якісь люди – будь-які, – щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, надішлють іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє", - наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що Росії не допоможуть якісь псевдореферендуми, якісь оголошення про анексії, якісь там розмови про вигадані ними кордони, які намальовані незрозуміло де.
"Є чіткий і міжнародно визнаний кордон України. Є життя, яке ми повинні захистити. Є безпека, яку ми маємо відновити. І все це буде. Усе це ми робимо", - резюмував він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про народи Росії не можна сказати того ж, що й про український народ. Ніхто з тих, кого зараз відправляють на війну після злочинної мобілізації, не зможе пояснити, навіщо це йому особисто, чому він повинен ризикувати життям.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 жовтня.
"Ми бачимо вже зараз серед загиблих окупантів і тих, хто був забраний просто тиждень чи два тому. Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні. Але російському командуванню просто потрібні якісь люди – будь-які, – щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, надішлють іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє", - наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що Росії не допоможуть якісь псевдореферендуми, якісь оголошення про анексії, якісь там розмови про вигадані ними кордони, які намальовані незрозуміло де.
"Є чіткий і міжнародно визнаний кордон України. Є життя, яке ми повинні захистити. Є безпека, яку ми маємо відновити. І все це буде. Усе це ми робимо", - резюмував він.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 02:01
Серед загиблих окупантів вже є мобілізовані тиждень чи два тому, – Зеленський
Сьогодні, 01:00
У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня
Сьогодні, 00:36
4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про звільнене Торське і трофейний гранатомет: добрі новини від ВолиньPost за 3 жовтня
03 жовтень, 23:40
Медіа