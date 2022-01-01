Трагедія у Чернівцях: загинула 22-річна поліцейська. ДЕТАЛІ

Трагедія у Чернівцях: загинула 22-річна поліцейська. ДЕТАЛІ
У Чернівцях під час виконання службових обов'язків загинула 22-річна патрульна молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин.

Про це повідомили у Нацполіції.

Екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям.

Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надають всю необхідну медичну допомогу.

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати.

"У пам’яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу.

Це непоправна втрата для всієї нашої поліцейської родини", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Пошуки злочинця тривають.

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Теги: Тіїсія Татарин, поліцейська, загибель
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