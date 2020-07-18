У Чернівцях під час затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх вбили поліцейську

У Чернівцях під час затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх вбили поліцейську
У Чернівцях підозрюваний у розбещенні неповнолітніх, якого намагалися затримати правоохоронці, убив поліцейську і поранив ще одного.

Про це повідомив у Телеграмі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.


"Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Тимошенко повідомляє, що підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція із затримання злочинця триває.

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Теги: Чернівці, поліцейські, вбивство
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У Чернівцях під час затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх вбили поліцейську
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