У Чернівцях під час затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх вбили поліцейську
Сьогодні, 19:26
У Чернівцях підозрюваний у розбещенні неповнолітніх, якого намагалися затримати правоохоронці, убив поліцейську і поранив ще одного.
Про це повідомив у Телеграмі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
Тимошенко повідомляє, що підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція із затримання злочинця триває.
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Про це повідомив у Телеграмі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
Тимошенко повідомляє, що підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція із затримання злочинця триває.
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