У Чернівцях під час затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх вбили поліцейську





Про це Кирило Тимошенко.





"Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення", - йдеться у повідомленні.



Тимошенко повідомляє, що підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція із затримання злочинця триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чернівцях підозрюваний у розбещенні неповнолітніх, якого намагалися затримати правоохоронці, убив поліцейську і поранив ще одного.Про це повідомив у Телеграмі заступник глави Офісу Президента"Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення", - йдеться у повідомленні.Тимошенко повідомляє, що підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція із затримання злочинця триває.

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