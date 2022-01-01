Очільник Пентагону похвалив ЗСУ за успіхи на полі бою





Про це пише



Керівник Пентагону наголосив, що зараз змінюється динаміка на полі битви.



"Українські військові дуже добре попрацювали в районі Харкова і перемістилися, щоб скористатися новими можливостями. Бої у Херсонській області йдуть трохи повільніше, але вони досягають прогресу", - зазначив голова Пентагону.



На думку Ллойд Остіна, вміле використання РСЗВ HIMARS позбавляють росіян значних можливостей на фронті.



"Справа не тільки в обладнанні, яке у вас є. Справа в тому, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте все разом, щоб створити ефект на полі бою, який потім може відкрити нові можливості", - очільник Пентагону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Пентагону Ллойд Остін похвалив ЗСУ за успіхи на фронті та захист України від російських окупантів.Про це пише ТСН з посиланням на The Guardian.Керівник Пентагону наголосив, що зараз змінюється динаміка на полі битви."Українські військові дуже добре попрацювали в районі Харкова і перемістилися, щоб скористатися новими можливостями. Бої у Херсонській області йдуть трохи повільніше, але вони досягають прогресу", - зазначив голова Пентагону.На думку Ллойд Остіна, вміле використання РСЗВ HIMARS позбавляють росіян значних можливостей на фронті."Справа не тільки в обладнанні, яке у вас є. Справа в тому, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте все разом, щоб створити ефект на полі бою, який потім може відкрити нові можливості", - очільник Пентагону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію