3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкують волинські журналісти Ірина Качан (на фото) та Михайло Юхта. Також 3 жовтня народився і звукорежисер Андрій Жирнов.
День народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимир-Волинського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України Івана Ющука.
За православним календарем 3 жовтня іменини відзначають Олександр, Анастасій, Іван (Іоанн), Іларіон, Михайло, Олег, а також Тетяна.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
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День народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимир-Волинського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України Івана Ющука.
За православним календарем 3 жовтня іменини відзначають Олександр, Анастасій, Іван (Іоанн), Іларіон, Михайло, Олег, а також Тетяна.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
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