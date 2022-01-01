3 жовтня на Волині: гортаючи календар

Ірина Качан (на фото) та Михайло Юхта. Також 3 жовтня народився і звукорежисер Андрій Жирнов.



День народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимир-Волинського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України Івана Ющука.



За православним календарем 3 жовтня іменини відзначають Олександр, Анастасій, Іван (Іоанн), Іларіон, Михайло, Олег, а також Тетяна.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження святкують волинські журналісти(на фото) та. Також 3 жовтня народився і звукорежисерДень народження цього дня й в уродженця села Чорників Володимир-Волинського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників УкраїниЗа православним календарем 3 жовтня іменини відзначають Олександр, Анастасій, Іван (Іоанн), Іларіон, Михайло, Олег, а також Тетяна.вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.

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