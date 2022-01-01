Дрон замість квітів на День вчителя і понад 60 тисяч загиблих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 2 жовтня
02 жовтень, 23:34
Із 24 лютого у нас немає добрих днів, утім позитивні новини є щодня. Наші воїни – справжні супергерої, які здобули вже низку перемог!
А ми традиційно нагадуємо про найкраще за цей день. Наприклад, сьогодні, 2 жовтня, ми писали про таке:
Більшість росіян у Лимані загинули або здалися в полон, – Міноборони України
У Міністерстві оборони України прокоментували заяву росіян щодо того, що їхні війська були виведені з Лиману Донецької області на «більш вигідні позиції». За їхніми даними, переважна більшість російських військ загинула або потрапила у полон.
ЗСУ знищили вже понад 60 000 російських окупантів
Минулої доби українські військові ліквідували 500 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60110 військовослужбовців.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2377 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,
артилерійських систем – 1405 (+8) од,
РСЗВ – 337 (+1) од,
засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
літаків – 264 (+0) од,
гелікоптерів – 227 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Глава Пентагону назвав звільнення Лиману обнадійливим успіхом
Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман у Донецькій області.
У луцькій школі замість букетів на День вчителя учні збирають гроші на дрон для військових. ВІДЕО
У Луцькому ліцеї №2 учні та батьки замість купівлі квітів вчителям до професійного свята, збирають гроші на безпілотник військовим
«Лиман зачищено повністю», – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що місто Лиман повністю контролюється Збройними силами України.
Президенти 9 країн НАТО закликають збільшити військову допомогу Україні
Президенти країн центральної та східної Європи закликали збільшити військову допомогу Україні.
У звільненні Лиману брали участь поліцейські з Волині
Правоохоронці з Волині з перших днів повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках захищають Україну на передовій.
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А ми традиційно нагадуємо про найкраще за цей день. Наприклад, сьогодні, 2 жовтня, ми писали про таке:
Більшість росіян у Лимані загинули або здалися в полон, – Міноборони України
У Міністерстві оборони України прокоментували заяву росіян щодо того, що їхні війська були виведені з Лиману Донецької області на «більш вигідні позиції». За їхніми даними, переважна більшість російських військ загинула або потрапила у полон.
ЗСУ знищили вже понад 60 000 російських окупантів
Минулої доби українські військові ліквідували 500 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60110 військовослужбовців.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2377 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,
артилерійських систем – 1405 (+8) од,
РСЗВ – 337 (+1) од,
засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
літаків – 264 (+0) од,
гелікоптерів – 227 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Глава Пентагону назвав звільнення Лиману обнадійливим успіхом
Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман у Донецькій області.
У луцькій школі замість букетів на День вчителя учні збирають гроші на дрон для військових. ВІДЕО
У Луцькому ліцеї №2 учні та батьки замість купівлі квітів вчителям до професійного свята, збирають гроші на безпілотник військовим
«Лиман зачищено повністю», – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що місто Лиман повністю контролюється Збройними силами України.
Президенти 9 країн НАТО закликають збільшити військову допомогу Україні
Президенти країн центральної та східної Європи закликали збільшити військову допомогу Україні.
У звільненні Лиману брали участь поліцейські з Волині
Правоохоронці з Волині з перших днів повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках захищають Україну на передовій.
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