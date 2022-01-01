Дрон замість квітів на День вчителя і понад 60 тисяч загиблих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 2 жовтня

Із 24 лютого у нас немає добрих днів, утім позитивні новини є щодня. Наші воїни – справжні супергерої, які здобули вже низку перемог!А ми традиційно нагадуємо про найкраще за цей день. Наприклад, сьогодні, 2 жовтня, ми писали про таке:У Міністерстві оборони України прокоментували заяву росіян щодо того, що їхні війська були виведені з Лиману Донецької області на «більш вигідні позиції». За їхніми даними, переважна більшість російських військ загинула або потрапила у полон.Минулої доби українські військові ліквідували 500 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60110 військовослужбовців.Про це інформує Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,танків ‒ 2377 (+23) од,бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,артилерійських систем – 1405 (+8) од,РСЗВ – 337 (+1) од,засоби ППО ‒ 176 (+0) од,літаків – 264 (+0) од,гелікоптерів – 227 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),крилаті ракети ‒ 246 (+0),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,спеціальна техніка ‒ 131 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман у Донецькій області.У Луцькому ліцеї №2 учні та батьки замість купівлі квітів вчителям до професійного свята, збирають гроші на безпілотник військовимПрезидент України Володимир Зеленський повідомив, що місто Лиман повністю контролюється Збройними силами України.Президенти країн центральної та східної Європи закликали збільшити військову допомогу Україні.Правоохоронці з Волині з перших днів повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках захищають Україну на передовій.