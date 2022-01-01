ЗСУ звільнили село Торське на Донеччині

ЗСУ звільнили село Торське на Донеччині
У Збройних силах України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

«Наші військові взяли село Торське, яке розташоване на шляху до Кремінної, вражають вогнем артилерії підрозділи противника, який намагається закріпитися в Кремінній і побудувати оборону», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Раніше сьогодні у соцмережах повідомляють про звільнення населеного пункту Торське. Зокрема журналіст Андрій Цаплієнко поширив фото захисників із синьо-жовтим стягом на в’їзді в село.

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Теги: Торське, ЗСУ
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