Чому не можна повторно заварювати пакетик чаю

Чому не можна повторно заварювати пакетик чаю
Чайний пакетик можна безпечно використовувати лише один раз. І навіть якщо після другого заварювання ваш напій нічим не відрізняються, це не робить його безпечним для здоров'я. Річ у тім, що у вологому середовищі, яке утворюється після першого заварювання і залишається чекати на стільниці наступного разу, розмножуються грибки і бактерії.

Про це пише 24 канал.

До того ж після первинного процесу приготування починається окислення. Небезпечними стають і напої, консистенція яких помутніла та покрилась плівкою. У них та залишених надовше пакетиках утворюється гуанідин – це токсична органічна сполука.

Регулярне споживання такого чаю може обернутись небезпечними наслідками для організму. Зокрема ви можете відчувати запаморочення та нудоту. У перспективі зекономлений пакетик чаю може "потішити" захворюваннями шлунково-кишкового тракту, хворобами печінки та іншими неприємними наслідками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пакетик чаю, заварювання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому не можна повторно заварювати пакетик чаю
Сьогодні, 02:22
Очільник Пентагону похвалив ЗСУ за успіхи на полі бою
Сьогодні, 01:33
ЗСУ звільнили село Торське на Донеччині
Сьогодні, 00:32
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дрон замість квітів на День вчителя і понад 60 тисяч загиблих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 2 жовтня
02 жовтень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому не можна повторно заварювати пакетик чаю
Сьогодні, 02:22
 0
Очільник Пентагону похвалив ЗСУ за успіхи на полі бою
Сьогодні, 01:33
 0
ЗСУ звільнили село Торське на Донеччині
Сьогодні, 00:32
 0
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Дрон замість квітів на День вчителя і понад 60 тисяч загиблих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 2 жовтня
02 жовтень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8