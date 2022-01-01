Чому не можна повторно заварювати пакетик чаю





Про це пише



До того ж після первинного процесу приготування починається окислення. Небезпечними стають і напої, консистенція яких помутніла та покрилась плівкою. У них та залишених надовше пакетиках утворюється гуанідин – це токсична органічна сполука.



Регулярне споживання такого чаю може обернутись небезпечними наслідками для організму. Зокрема ви можете відчувати запаморочення та нудоту. У перспективі зекономлений пакетик чаю може "потішити" захворюваннями шлунково-кишкового тракту, хворобами печінки та іншими неприємними наслідками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чайний пакетик можна безпечно використовувати лише один раз. І навіть якщо після другого заварювання ваш напій нічим не відрізняються, це не робить його безпечним для здоров'я. Річ у тім, що у вологому середовищі, яке утворюється після першого заварювання і залишається чекати на стільниці наступного разу, розмножуються грибки і бактерії.Про це пише 24 канал. До того ж після первинного процесу приготування починається окислення. Небезпечними стають і напої, консистенція яких помутніла та покрилась плівкою. У них та залишених надовше пакетиках утворюється гуанідин – це токсична органічна сполука.Регулярне споживання такого чаю може обернутись небезпечними наслідками для організму. Зокрема ви можете відчувати запаморочення та нудоту. У перспективі зекономлений пакетик чаю може "потішити" захворюваннями шлунково-кишкового тракту, хворобами печінки та іншими неприємними наслідками.

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