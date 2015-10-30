Біля окупованого Сватового стався вибух, буряти розлетілися – Гайдай
Сьогодні, 03:34
У неділю в Нижній Дуванці біля Сватового на окупованій Луганщині пролунав вибух, загинули окупанти-буряти.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegam.
"В Нижній Дуванці біля Сватового буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Щось вони там знову палили не там, де треба, чи там, де треба.
Настрої панічні. Вони там в шоці від швидкості наступу українських військових", - заявив Гайдай.
Він також розповів, що на деяких звільнених територіях українські військові дивуються великій кількості вбитих окупантів і припускають, що працювали загородзагони.
"На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що бої йшли потужні, але, можливо, навіть працювали якісь загородзагони, щоб не давати росіянам тікати", - сказав він.
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegam.
"В Нижній Дуванці біля Сватового буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Щось вони там знову палили не там, де треба, чи там, де треба.
Настрої панічні. Вони там в шоці від швидкості наступу українських військових", - заявив Гайдай.
Він також розповів, що на деяких звільнених територіях українські військові дивуються великій кількості вбитих окупантів і припускають, що працювали загородзагони.
"На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що бої йшли потужні, але, можливо, навіть працювали якісь загородзагони, щоб не давати росіянам тікати", - сказав він.
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