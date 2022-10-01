ЗСУ звільнили два села на Херсонщині
Сьогодні, 05:33
Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки.
Про це пише УП.
"Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку", - сказав Зеленський.
Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також повідомив про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.
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Про це пише УП.
"Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку", - сказав Зеленський.
Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також повідомив про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.
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