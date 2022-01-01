Українські захисники знищили 40 окупантів та 2 танки
Сьогодні, 07:00
Українські військові знищили 40 російських загарбників, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки.
Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі", - йдеться в повідомленні.
Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки.
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Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі", - йдеться в повідомленні.
Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки.
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