Україна може вступити до НАТО за прискореною процедурою

Ігор Жовква зазначив, що заяву президентів 9 країн Центральної і Східної Європи слід інтерпретувати як підтримку членства України у НАТО.



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За словами Жовкви, у цій заяві вони посилалися на саміт Альянсу у Бухаресті 2008 року, а не на заявку про вступу до НАТО, яку Україна подала кілька днів тому.



"Все просто. Дійсно, існує рішення Бухарестського саміту, яке нікуди не зникало, де написано, що Україна стане членом НАТО. Там немає слова "колись". Там написано: Україна стане членом НАТО, першим етапом чи одним з етапів має бути надання їй Плану дій щодо членства. Заява 2008 року. Скільки років минуло з того часу, ми всі з вами бачимо, і наскільки обстановка, особливо з початку відкритої агресії Росії проти України, змінилася, ми також бачимо", - сказав Жовква.



За його словами, усі рішення самітів НАТО щодо членства України дійсні.



"До речі, заява Бухарестського саміту була підтверджена на Мадридському саміті (2022 року), коли у новій Стратегічній концепції НАТО на наступні 10 років було продубльовано відповідне положення, що Україна стане членом НАТО. Рішення щодо членства тієї чи іншої країни в НАТО, наприклад, як зараз відбувається з Фінляндією та Швецією, приймаються на самітах. Тому всі рішення самітів НАТО щодо членства України - вони можливі, і про них забувати не можна і не треба", - зазначив Жовква.



Він також додав, що Україна може пройти шлях до членства в НАТО у прискореному режимі.



"Сьогодні дві країни - Швеція і Фінляндія - рухаються до НАТО без Плану дій щодо членства. Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді, коли йдеться про те, що не можна без ПДЧ, виявилося що можна. Україна враховує ці реалії, Україна враховувала ті реалії, подаючи заявку в п'ятницю. Україна також не проти йти тим шляхом", - сказав Жовква.



Він зазначив, що заява 9 президентів держав Центральної і Східної Європи датована сьогоднішнім числом - 2 жовтня, заявка України подана 30 вересня.



"Безумовно, це реакція лідерів 9 країн на заявку України щодо вступу до НАТО, дуже приємно що така реакція дуже швидка", - підкреслив Жовква.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник керівника Офісу президентазазначив, що заяву президентів 9 країн Центральної і Східної Європи слід інтерпретувати як підтримку членства України у НАТО.Про це повідомили в Офісі президента.За словами Жовкви, у цій заяві вони посилалися на саміт Альянсу у Бухаресті 2008 року, а не на заявку про вступу до НАТО, яку Україна подала кілька днів тому."Все просто. Дійсно, існує рішення Бухарестського саміту, яке нікуди не зникало, де написано, що Україна стане членом НАТО. Там немає слова "колись". Там написано: Україна стане членом НАТО, першим етапом чи одним з етапів має бути надання їй Плану дій щодо членства. Заява 2008 року. Скільки років минуло з того часу, ми всі з вами бачимо, і наскільки обстановка, особливо з початку відкритої агресії Росії проти України, змінилася, ми також бачимо", - сказав Жовква.За його словами, усі рішення самітів НАТО щодо членства України дійсні."До речі, заява Бухарестського саміту була підтверджена на Мадридському саміті (2022 року), коли у новій Стратегічній концепції НАТО на наступні 10 років було продубльовано відповідне положення, що Україна стане членом НАТО. Рішення щодо членства тієї чи іншої країни в НАТО, наприклад, як зараз відбувається з Фінляндією та Швецією, приймаються на самітах. Тому всі рішення самітів НАТО щодо членства України - вони можливі, і про них забувати не можна і не треба", - зазначив Жовква.Він також додав, що Україна може пройти шлях до членства в НАТО у прискореному режимі."Сьогодні дві країни - Швеція і Фінляндія - рухаються до НАТО без Плану дій щодо членства. Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді, коли йдеться про те, що не можна без ПДЧ, виявилося що можна. Україна враховує ці реалії, Україна враховувала ті реалії, подаючи заявку в п'ятницю. Україна також не проти йти тим шляхом", - сказав Жовква.Він зазначив, що заява 9 президентів держав Центральної і Східної Європи датована сьогоднішнім числом - 2 жовтня, заявка України подана 30 вересня."Безумовно, це реакція лідерів 9 країн на заявку України щодо вступу до НАТО, дуже приємно що така реакція дуже швидка", - підкреслив Жовква.

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