Лучники з Луцька привезли два «золота» зі Львова. ФОТО

Вихованці клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» привезли зі Львова два золота та бронзу у різних категоріях.По це повідомили у клубі.30 вересня на Львівщині проходила відкрита першість ДЮСШ «Тризуб плюс» в якій брали участь близько 80 учасників різних вікових груп зі всіх спортивних шкіл лучників Львова. Участь також взяли 14 лучників із Луцька.«Тішимося, що вдалося не лише взяти участь, а й здобути перемоги, і не одну! Учень 10 ЗОШта студент ВНУздобули золото у двох категоріях, учениця школи № 24завоювала бронзу», – повідомлять у клубі.До речі, студент Волинський національний університет імені Лесі Українки Денис Боровських вперше виконав норматив 1 дорослого розряду.