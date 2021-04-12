Лучники з Луцька привезли два «золота» зі Львова. ФОТО
Сьогодні, 21:38
Вихованці клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» привезли зі Львова два золота та бронзу у різних категоріях.
По це повідомили у клубі.
30 вересня на Львівщині проходила відкрита першість ДЮСШ «Тризуб плюс» в якій брали участь близько 80 учасників різних вікових груп зі всіх спортивних шкіл лучників Львова. Участь також взяли 14 лучників із Луцька.
«Тішимося, що вдалося не лише взяти участь, а й здобути перемоги, і не одну! Учень 10 ЗОШ Назар Собуцький та студент ВНУ Денис Боровських здобули золото у двох категоріях, учениця школи № 24 Зоряна Цапюк завоювала бронзу», – повідомлять у клубі.
До речі, студент Волинський національний університет імені Лесі Українки Денис Боровських вперше виконав норматив 1 дорослого розряду.
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По це повідомили у клубі.
30 вересня на Львівщині проходила відкрита першість ДЮСШ «Тризуб плюс» в якій брали участь близько 80 учасників різних вікових груп зі всіх спортивних шкіл лучників Львова. Участь також взяли 14 лучників із Луцька.
«Тішимося, що вдалося не лише взяти участь, а й здобути перемоги, і не одну! Учень 10 ЗОШ Назар Собуцький та студент ВНУ Денис Боровських здобули золото у двох категоріях, учениця школи № 24 Зоряна Цапюк завоювала бронзу», – повідомлять у клубі.
До речі, студент Волинський національний університет імені Лесі Українки Денис Боровських вперше виконав норматив 1 дорослого розряду.
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