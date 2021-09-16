Господарям на замітку: сприятливі та несприятливі дні для роботи на городі у жовтні
Сьогодні, 20:37
Жовтень - пора для посадки озимих культур та збору пізнього врожаю. Щоб вдало зібрати овочі та культури, важливо знати, коли краще це робити.
24 канал повідомив, у які дні в жовтні можна буде продовжувати роботу в саду та городі.
За місячним календарем на жовтень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:
Молодий Місяць (Молодик) – 25 жовтня;
Повний Місяць (Повня) – 9 жовтня;
Висхідний Місяць – з 1 по 8 жовтня і з 26 по 31 жовтня;
Спадний Місяць – з 10 по 24 жовтня.
Місяць
Сприятливі дні для садівництва у жовтні
Оптимальними для збору врожаю та посадки саджанців будуть такі дні:
2, 3, 4, 7, 8, 26, 27, 30 та 31 жовтня.
У ці дати сміливо беріться за роботу та доглядайте за своїм городом – він віддячить вам сторицею та подарує чудовий врожай.
Невдалими днями для роботи на городі в жовтні будуть:
5, 6, 9, 10, 13, 15, 18 та 20 жовтня.
У ці дні краще відмовитися від посівів та збору врожаю – ви ризикуєте отримати плачевний результат.
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24 канал повідомив, у які дні в жовтні можна буде продовжувати роботу в саду та городі.
За місячним календарем на жовтень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:
Молодий Місяць (Молодик) – 25 жовтня;
Повний Місяць (Повня) – 9 жовтня;
Висхідний Місяць – з 1 по 8 жовтня і з 26 по 31 жовтня;
Спадний Місяць – з 10 по 24 жовтня.
Місяць
Сприятливі дні для садівництва у жовтні
Оптимальними для збору врожаю та посадки саджанців будуть такі дні:
2, 3, 4, 7, 8, 26, 27, 30 та 31 жовтня.
У ці дати сміливо беріться за роботу та доглядайте за своїм городом – він віддячить вам сторицею та подарує чудовий врожай.
Невдалими днями для роботи на городі в жовтні будуть:
5, 6, 9, 10, 13, 15, 18 та 20 жовтня.
У ці дні краще відмовитися від посівів та збору врожаю – ви ризикуєте отримати плачевний результат.
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