Господарям на замітку: сприятливі та несприятливі дні для роботи на городі у жовтні









За місячним календарем на жовтень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:



Молодий Місяць (Молодик) – 25 жовтня;

Повний Місяць (Повня) – 9 жовтня;

Висхідний Місяць – з 1 по 8 жовтня і з 26 по 31 жовтня;

Спадний Місяць – з 10 по 24 жовтня.

Місяць



Сприятливі дні для садівництва у жовтні



Оптимальними для збору врожаю та посадки саджанців будуть такі дні:



2, 3, 4, 7, 8, 26, 27, 30 та 31 жовтня.



У ці дати сміливо беріться за роботу та доглядайте за своїм городом – він віддячить вам сторицею та подарує чудовий врожай.



Невдалими днями для роботи на городі в жовтні будуть:



5, 6, 9, 10, 13, 15, 18 та 20 жовтня.



У ці дні краще відмовитися від посівів та збору врожаю – ви ризикуєте отримати плачевний результат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жовтень - пора для посадки озимих культур та збору пізнього врожаю. Щоб вдало зібрати овочі та культури, важливо знати, коли краще це робити. 24 канал повідомив, у які дні в жовтні можна буде продовжувати роботу в саду та городі.За місячним календарем на жовтень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:Молодий Місяць (Молодик) – 25 жовтня;Повний Місяць (Повня) – 9 жовтня;Висхідний Місяць – з 1 по 8 жовтня і з 26 по 31 жовтня;Спадний Місяць – з 10 по 24 жовтня.Місяцьдля збору врожаю та посадки саджанців будуть такі дні:2, 3, 4, 7, 8, 26, 27, 30 та 31 жовтня.У ці дати сміливо беріться за роботу та доглядайте за своїм городом – він віддячить вам сторицею та подарує чудовий врожай.днями для роботи на городі в жовтні будуть:5, 6, 9, 10, 13, 15, 18 та 20 жовтня.У ці дні краще відмовитися від посівів та збору врожаю – ви ризикуєте отримати плачевний результат.

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