У місті на Волині в озеро випустили трикілограмових коропів. ФОТО

У місті на Волині в озеро випустили трикілограмових коропів. ФОТО
У місті Ківерці відбулося чергове зариблення озера Молодіжне.

До озера випустили 80 кг дорослого коропа. Вага одного екземпляра становила від 3 кг і більше, - повідомляють на сайті Ківерцівської міської ради.

У заході взяли участь міський голова Олександр Ковальчук, перший заступник міського голови Ігор Роганов, рибалки –любителі та громадськість.

До кінця року планується ще два етапи зариблення (великими та меншими екземплярами коропа).

Нагадуємо, що здійснювати вилов риби на озері Молодіжне категорично заборонено.


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Теги: зарибнення, Волинь, Ківерці
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