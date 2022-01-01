У місті на Волині в озеро випустили трикілограмових коропів. ФОТО





До озера випустили 80 кг дорослого коропа. Вага одного екземпляра становила від 3 кг і більше, - повідомляють на сайті Ківерцівської міської ради.



У заході взяли участь міський голова Олександр Ковальчук, перший заступник міського голови Ігор Роганов, рибалки –любителі та громадськість.



До кінця року планується ще два етапи зариблення (великими та меншими екземплярами коропа).



Нагадуємо, що здійснювати вилов риби на озері Молодіжне категорично заборонено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ківерці відбулося чергове зариблення озера Молодіжне.До озера випустили 80 кг дорослого коропа. Вага одного екземпляра становила від 3 кг і більше, - повідомляють на сайті Ківерцівської міської ради.У заході взяли участь міський голова Олександр Ковальчук, перший заступник міського голови Ігор Роганов, рибалки –любителі та громадськість.До кінця року планується ще два етапи зариблення (великими та меншими екземплярами коропа).Нагадуємо, що здійснювати вилов риби на озері Молодіжне категорично заборонено.

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