Погода на завтра, 3 жовтня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 12°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 12°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ.Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

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