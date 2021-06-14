Погода на завтра, 3 жовтня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 3 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 12°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

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Теги: погода, Волинь, прогноз, Луцьк
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