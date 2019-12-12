Зупиніться і вклоніться подвигу: Волинь сьогодні зустріне сімох загиблих на війні Героїв





Про це Вікторія Пруднікова.



Приблизно о 8 ранку на заправці KING OIL у селі Піддубці (траса на Рівне) зустрінуть тіла полеглих.



Додому, щоб знайти тут останній спочинок, повертаються Артур Омельчук (місто Володимир), Олександр Мандзюк (Маневичі), Юрій Павлік (Турійськ), Іван Цюп'яшук (Шацьк), Юрій Лікашук (Любомль), Сергій Ремінський (Турійськ), Сергій Міщук (Ківерці).



Закликаємо волинян гідно зустріти земляків, життя яких обірвала війна із ворогом!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 жовтня, Волинь зустріне тіла сімох воїнів, які віддали свої життя у боротьбі за вільну Україну.Про це повідомила волонтеркаПриблизно о 8 ранку на заправці KING OIL у селі Піддубці (траса на Рівне) зустрінуть тіла полеглих.Додому, щоб знайти тут останній спочинок, повертаються(місто Володимир),(Маневичі),(Турійськ),(Шацьк),(Любомль),(Турійськ),(Ківерці).Закликаємо волинян гідно зустріти земляків, життя яких обірвала війна із ворогом!

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