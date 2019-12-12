Зупиніться і вклоніться подвигу: Волинь сьогодні зустріне сімох загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 07:00
Сьогодні, 4 жовтня, Волинь зустріне тіла сімох воїнів, які віддали свої життя у боротьбі за вільну Україну.
Про це повідомила волонтерка Вікторія Пруднікова.
Приблизно о 8 ранку на заправці KING OIL у селі Піддубці (траса на Рівне) зустрінуть тіла полеглих.
Додому, щоб знайти тут останній спочинок, повертаються Артур Омельчук (місто Володимир), Олександр Мандзюк (Маневичі), Юрій Павлік (Турійськ), Іван Цюп'яшук (Шацьк), Юрій Лікашук (Любомль), Сергій Ремінський (Турійськ), Сергій Міщук (Ківерці).
Закликаємо волинян гідно зустріти земляків, життя яких обірвала війна із ворогом!
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Про це повідомила волонтерка Вікторія Пруднікова.
Приблизно о 8 ранку на заправці KING OIL у селі Піддубці (траса на Рівне) зустрінуть тіла полеглих.
Додому, щоб знайти тут останній спочинок, повертаються Артур Омельчук (місто Володимир), Олександр Мандзюк (Маневичі), Юрій Павлік (Турійськ), Іван Цюп'яшук (Шацьк), Юрій Лікашук (Любомль), Сергій Ремінський (Турійськ), Сергій Міщук (Ківерці).
Закликаємо волинян гідно зустріти земляків, життя яких обірвала війна із ворогом!
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