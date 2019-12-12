 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Зупиніться і вклоніться подвигу: Волинь сьогодні зустріне сімох загиблих на війні Героїв

Зупиніться і вклоніться подвигу: Волинь сьогодні зустріне сімох загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 4 жовтня, Волинь зустріне тіла сімох воїнів, які віддали свої життя у боротьбі за вільну Україну.

Про це повідомила волонтерка Вікторія Пруднікова.

Приблизно о 8 ранку на заправці KING OIL у селі Піддубці (траса на Рівне) зустрінуть тіла полеглих.

Додому, щоб знайти тут останній спочинок, повертаються Артур Омельчук (місто Володимир), Олександр Мандзюк (Маневичі), Юрій Павлік (Турійськ), Іван Цюп'яшук (Шацьк), Юрій Лікашук (Любомль), Сергій Ремінський (Турійськ), Сергій Міщук (Ківерці).

Закликаємо волинян гідно зустріти земляків, життя яких обірвала війна із ворогом!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зустріч, війна, загибель, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 02:01
Серед загиблих окупантів вже є мобілізовані тиждень чи два тому, – Зеленський
Сьогодні, 01:00
У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня
Сьогодні, 00:36
На Харківщині через вогнепальне поранення загинув волинянин Іван Цюп’яшук
03 жовтень, 21:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці за 30 хвилин зібрали мільйон гривень на підручник з історії для Ілона Маска: всі гроші підуть на ЗСУ
Сьогодні, 08:15
Зупиніться і вклоніться подвигу: Волинь сьогодні зустріне сімох загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 07:00
В Україні фіксують харчове захворювання через вживання тунця, завезеного з Іспанії
Сьогодні, 05:20
Борис Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною
Сьогодні, 03:15
Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 02:01
Схожі новини
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
12 грудень, 2019, 19:36
Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями
25 серпень, 2018, 09:41
У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня
Сьогодні, 00:36
На війні з Росією загинув 27-річний воїн з Волині Віталій Кавка На війні з Росією загинув 27-річний воїн з Волині Віталій Кавка
24 вересень, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці за 30 хвилин зібрали мільйон гривень на підручник з історії для Ілона Маска: всі гроші підуть на ЗСУ
Сьогодні, 08:15
 0
Зупиніться і вклоніться подвигу: Волинь сьогодні зустріне сімох загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 07:00
 0
В Україні фіксують харчове захворювання через вживання тунця, завезеного з Іспанії
Сьогодні, 05:20
 0
Борис Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною
Сьогодні, 03:15
 0
Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 02:01
 0
Медіа
відео
1/8