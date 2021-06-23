У луцькому ЦНАПі зросла вартість термінових біометричних документів

У луцькому ЦНАПі зросла вартість термінових біометричних документів
У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку з 1 жовтня зросла вартість оформлення термінових біометричних документів.

Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.

Із 1 жовтня змінилася вартість оформлення термінових біометричних документів — паспортів у формі ID-картки та паспортів для виїзду за кордон, а також РЕКВІЗИТИ рахунків для оплати (відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 30.09.2022).

Відтепер виготовлення термінового закордонного паспорту вартуватиме 1373 грн., термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки - 742 грн.

Звичайне оформлення біометричних документів залишилося без змін:

закордонний паспорт коштує 733 гривень, ID-картка - 372 грн. Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні 14 років, як і раніше, - безкоштовне.

"Просимо здійснювати оплату після перегляду адміністратором ЦНАПу документів та отримання нових реквізитів рахунку", - наголошують у ЦНАПі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ЦНАП, документи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Остання дорога додому: Волинь зустріла тіла сімох загиблих воїнів
Сьогодні, 10:53
Показали, як бійці волинської тероборони готуються до можливого наступу з Білорусі
Сьогодні, 10:50
У луцькому ЦНАПі зросла вартість термінових біометричних документів
Сьогодні, 10:10
На Волині горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 09:50
Росія за минулу добу втратила 370 окупантів, 44 танки та літак
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
У Луцьку знову запрацював пункт знайдених документів У Луцьку знову запрацював пункт знайдених документів
23 червень, 2021, 17:15
Хто у Луцьку зможе економити на адмінпослугах з оформлення та обміну українського паспорта Хто у Луцьку зможе економити на адмінпослугах з оформлення та обміну українського паспорта
03 лютий, 2021, 10:34
У луцькому ЦНАПі відновили послуги з обміну посвідчення водія У луцькому ЦНАПі відновили послуги з обміну посвідчення водія
20 жовтень, 2020, 11:48
У луцькому ЦНАПі можна буде замовити кур’єрську доставку документів У луцькому ЦНАПі можна буде замовити кур’єрську доставку документів
19 лютий, 2020, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вдарила ракетами по приватному сектору Краматорська. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Абсолютний рекорд: Волинська митниця за вересень перерахувала до держбюджету понад 2,3 мільярда
Сьогодні, 11:12
 0
З Луцька до звільненої Балаклії на Харківщині передали обладнання для відновлення водопостачання
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку зіткнулися два легковики: 13-річну школярку госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
Остання дорога додому: Волинь зустріла тіла сімох загиблих воїнів
Сьогодні, 10:53
 0
Медіа
відео
1/8