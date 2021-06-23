У луцькому ЦНАПі зросла вартість термінових біометричних документів





Про це



Із 1 жовтня змінилася вартість оформлення термінових біометричних документів — паспортів у формі ID-картки та паспортів для виїзду за кордон, а також РЕКВІЗИТИ рахунків для оплати (відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 30.09.2022).



Відтепер виготовлення термінового закордонного паспорту вартуватиме 1373 грн., термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки - 742 грн.



Звичайне оформлення біометричних документів залишилося без змін:



закордонний паспорт коштує 733 гривень, ID-картка - 372 грн. Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні 14 років, як і раніше, - безкоштовне.



"Просимо здійснювати оплату після перегляду адміністратором ЦНАПу документів та отримання нових реквізитів рахунку", - наголошують у ЦНАПі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку з 1 жовтня зросла вартість оформлення термінових біометричних документів.Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.Із 1 жовтня змінилася вартість оформлення термінових біометричних документів — паспортів у формі ID-картки та паспортів для виїзду за кордон, а також РЕКВІЗИТИ рахунків для оплати (відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 30.09.2022).Відтепер виготовлення термінового закордонного паспорту вартуватиме 1373 грн., термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки - 742 грн.Звичайне оформлення біометричних документів залишилося без змін:закордонний паспорт коштує 733 гривень, ID-картка - 372 грн. Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні 14 років, як і раніше, - безкоштовне."Просимо здійснювати оплату після перегляду адміністратором ЦНАПу документів та отримання нових реквізитів рахунку", - наголошують у ЦНАПі.

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