У луцькому ЦНАПі зросла вартість термінових біометричних документів
Сьогодні, 10:10
У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку з 1 жовтня зросла вартість оформлення термінових біометричних документів.
Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
Із 1 жовтня змінилася вартість оформлення термінових біометричних документів — паспортів у формі ID-картки та паспортів для виїзду за кордон, а також РЕКВІЗИТИ рахунків для оплати (відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 30.09.2022).
Відтепер виготовлення термінового закордонного паспорту вартуватиме 1373 грн., термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки - 742 грн.
Звичайне оформлення біометричних документів залишилося без змін:
закордонний паспорт коштує 733 гривень, ID-картка - 372 грн. Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні 14 років, як і раніше, - безкоштовне.
"Просимо здійснювати оплату після перегляду адміністратором ЦНАПу документів та отримання нових реквізитів рахунку", - наголошують у ЦНАПі.
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Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
Із 1 жовтня змінилася вартість оформлення термінових біометричних документів — паспортів у формі ID-картки та паспортів для виїзду за кордон, а також РЕКВІЗИТИ рахунків для оплати (відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 30.09.2022).
Відтепер виготовлення термінового закордонного паспорту вартуватиме 1373 грн., термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки - 742 грн.
Звичайне оформлення біометричних документів залишилося без змін:
закордонний паспорт коштує 733 гривень, ID-картка - 372 грн. Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні 14 років, як і раніше, - безкоштовне.
"Просимо здійснювати оплату після перегляду адміністратором ЦНАПу документів та отримання нових реквізитів рахунку", - наголошують у ЦНАПі.
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