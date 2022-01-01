Остання дорога додому: Волинь зустріла тіла сімох загиблих воїнів
Сьогодні, 10:53
Сьогодні, 4 жовтня, Волинь зустріла тіла сімох воїнів, які поклали життя у війні з Росією.
Приблизно о 8 ранку на заправці KING OIL у селі Піддубці (траса на Рівне) машини супроводу зустріли буси, що евакуйовували волинських Героїв із моргів східної частини України.
Додому, щоб знайти тут останній спочинок, повертаються Артур Омельчук , Олександр Мандзюк, Юрій Павлік , Іван Цюп'яшук, Юрій Лукашук , Сергій Ремінський, Сергій Міщук.
Волонтери привезли тіла Героїв у бюро судово-медичної експертизи до Луцька.
«Я їхала за одним хлопцем. Це моїх знайомих товариш. А привезла сімох. Це дуже страшно. Здебільшого це молоді хлопці», – каже волонтерка Тетяна Потоцька, яка привезла воїнів на Волинь.
Декого з воїнів жінка з моргу повезе у рідну домівку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родинам полеглих захисників!
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Приблизно о 8 ранку на заправці KING OIL у селі Піддубці (траса на Рівне) машини супроводу зустріли буси, що евакуйовували волинських Героїв із моргів східної частини України.
Додому, щоб знайти тут останній спочинок, повертаються Артур Омельчук , Олександр Мандзюк, Юрій Павлік , Іван Цюп'яшук, Юрій Лукашук , Сергій Ремінський, Сергій Міщук.
Волонтери привезли тіла Героїв у бюро судово-медичної експертизи до Луцька.
«Я їхала за одним хлопцем. Це моїх знайомих товариш. А привезла сімох. Це дуже страшно. Здебільшого це молоді хлопці», – каже волонтерка Тетяна Потоцька, яка привезла воїнів на Волинь.
Декого з воїнів жінка з моргу повезе у рідну домівку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родинам полеглих захисників!
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Сьогодні, 10:53
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