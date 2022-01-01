Остання дорога додому: Волинь зустріла тіла сімох загиблих воїнів

Сьогодні, 4 жовтня, Волинь зустріла тіла сімох воїнів, які поклали життя у війні з Росією.Приблизно о 8 ранку на заправці KING OIL у селі Піддубці (траса на Рівне) машини супроводу зустріли буси, що евакуйовували волинських Героїв із моргів східної частини України.Додому, щоб знайти тут останній спочинок, повертаютьсяВолонтери привезли тіла Героїв у бюро судово-медичної експертизи до Луцька.«Я їхала за одним хлопцем. Це моїх знайомих товариш. А привезла сімох. Це дуже страшно. Здебільшого це молоді хлопці», – каже волонтерка, яка привезла воїнів на Волинь.Декого з воїнів жінка з моргу повезе у рідну домівку.