ЗСУ над морем біля Одеси збили іранський дрон-камікадзе
Сьогодні, 13:30
Біля Одеси українські військові збили ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомили у пресслужбі повітряного командування "Південь".
"4 жовтня, опівдні, над морем біля Одеси підрозділом Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" був знищений дрон-камікадзе "SHAHED-136". Разом до перемоги!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія за минулу добу втратила 370 окупантів, 44 танки та літак.
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Про це повідомили у пресслужбі повітряного командування "Південь".
"4 жовтня, опівдні, над морем біля Одеси підрозділом Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" був знищений дрон-камікадзе "SHAHED-136". Разом до перемоги!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія за минулу добу втратила 370 окупантів, 44 танки та літак.
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