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ЗСУ над морем біля Одеси збили іранський дрон-камікадзе

ЗСУ над морем біля Одеси збили іранський дрон-камікадзе
Біля Одеси українські військові збили ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомили у пресслужбі повітряного командування "Південь".

"4 жовтня, опівдні, над морем біля Одеси підрозділом Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" був знищений дрон-камікадзе "SHAHED-136". Разом до перемоги!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія за минулу добу втратила 370 окупантів, 44 танки та літак.




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Теги: Росія, Україна, війна
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