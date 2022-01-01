Солдати РФ масово здаються у полон, – розвідка

Андрій Юсов в ефірі телеканалу “FREEДОМ” розповів як рятує життя проект "Хочу жить" та роз'яснив алгоритм, яким російські солдати можуть здатися в полон ЗС України.



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Представник воєнної розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на “гарячі лінії” проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень. Також Андрій Юсов розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо солдат уже мобілізований, а також підкреслив, що повістки в РФ видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представник ГУР МО Українив ефірі телеканалу “FREEДОМ” розповів як рятує життя проект "Хочу жить" та роз'яснив алгоритм, яким російські солдати можуть здатися в полон ЗС України.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Представник воєнної розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на “гарячі лінії” проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень. Також Андрій Юсов розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо солдат уже мобілізований, а також підкреслив, що повістки в РФ видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

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