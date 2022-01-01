Хореографу з Волині рятують кінцівки після поранень на Донеччині: чоловік мріє до дня перемоги станцювати гопак





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Лікарі у Дніпрі рятують кінцівки 30-річного хореографа з Волині від нищівних ушкоджень. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, Богдан не вагаючись відправився захищати Донеччину. Саме під час оборони позицій боєць отримав поранення рук та ноги.



За добу після бою на Донеччині Богдан оговтався у лікарні в Дніпрі.



Пристрастю пораненого бійця все життя були танці, він викладав хореографію у коледжі.



Сцену на окопи змінив, не вагаючись, коли почалося повномасштабне вторгнення росіян. Після навчання захищав позиції в Донецькій області. Боєць розповів, як українські захисники тримають позиції на Донеччині під постійним вогнем.



"Відкрита місцевість. Важко тримати оборону. Бо гатять з усього. Накривають повністю. За одну хвилину сто снарядів прилітає. Просто танки, міномети. Хлопці всі бойові. Тримаємося духом", - розповів Богдан.



Його підрозділ саме боронив позиції, коли потрапив під ворожий вогонь. Та попри це, ворога вдалось зупинити.



"От вони наступають - їх іде чотири чоловіка, навіть не ховаються, в повний зріст. Бачимо їх, все - відкриваємо вогонь. Я думаю, що їх там так відправляють. Ідіть туди, а назад вже не вертайтесь. Вони просто ідуть по-дурному собі. Можна дати шанс. Хай приходять без зброї. Ми візьмемо в полон, потім віддамо", - міркує боєць.



Після поранення боєць геть не відчував правої руки, нині після операції вже рухає пальцями. Лікарі намагаються врятувати кінцівку хореографу-захиснику.



"Його життєвим функціям організму нічого не загрожує. Але в нього дуже тяжка травма - пошкодження його руки, зокрема нервів, м'язів, сухожилля, а також кістки. Тому йдеться не лише про перелом чи про рану", - каже лікар.



Попереду в 30-річного Богдана ще тривале лікування та відновлення. Але він не має сумніву у перемозі ЗСУ і вже знає, який танець підготує до дня перемоги.



"Це буде гопак! Наш козацький танець!", - резюмував боєць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поранений хореограф-захисник з Волині розповів, як українські захисники тримають позиції на Донеччині під постійним вогнем і зізнався, який танець він готує до перемоги України у війні.Про це йдеться у сюжеті журналістів ТСН.Лікарі у Дніпрі рятують кінцівки 30-річного хореографа з Волині від нищівних ушкоджень. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян,не вагаючись відправився захищати Донеччину. Саме під час оборони позицій боєць отримав поранення рук та ноги.За добу після бою на Донеччині Богдан оговтався у лікарні в Дніпрі.Пристрастю пораненого бійця все життя були танці, він викладав хореографію у коледжі.Сцену на окопи змінив, не вагаючись, коли почалося повномасштабне вторгнення росіян. Після навчання захищав позиції в Донецькій області. Боєць розповів, як українські захисники тримають позиції на Донеччині під постійним вогнем."Відкрита місцевість. Важко тримати оборону. Бо гатять з усього. Накривають повністю. За одну хвилину сто снарядів прилітає. Просто танки, міномети. Хлопці всі бойові. Тримаємося духом", - розповів Богдан.Його підрозділ саме боронив позиції, коли потрапив під ворожий вогонь. Та попри це, ворога вдалось зупинити."От вони наступають - їх іде чотири чоловіка, навіть не ховаються, в повний зріст. Бачимо їх, все - відкриваємо вогонь. Я думаю, що їх там так відправляють. Ідіть туди, а назад вже не вертайтесь. Вони просто ідуть по-дурному собі. Можна дати шанс. Хай приходять без зброї. Ми візьмемо в полон, потім віддамо", - міркує боєць.Після поранення боєць геть не відчував правої руки, нині після операції вже рухає пальцями. Лікарі намагаються врятувати кінцівку хореографу-захиснику."Його життєвим функціям організму нічого не загрожує. Але в нього дуже тяжка травма - пошкодження його руки, зокрема нервів, м'язів, сухожилля, а також кістки. Тому йдеться не лише про перелом чи про рану", - каже лікар.Попереду в 30-річного Богдана ще тривале лікування та відновлення. Але він не має сумніву у перемозі ЗСУ і вже знає, який танець підготує до дня перемоги."Це буде гопак! Наш козацький танець!", - резюмував боєць.

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