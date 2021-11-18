У Луцьку – благодійний захід на підтримку вагітної Мар'яни Мамонової з Рівненщини, яка перебуває у полоні
Сьогодні, 14:45
Команда ГО "Елеос-Волинь" 17 вересня організовує благодійний захід для вагітних в підтримку вагітної Мар'яни Мамонової, яка перебуває в російському полоні.
Про це повідомили організатори заходу.
Історія Мар'яни нікого не залишила байдужим. Військовий лікар Мар‘яна Мамонова - капітан медичної служби, більше 3 років прослужила в Збройних Силах України. Мар‘яна вчилась у Тернопільському медичному університеті, магістратуру закінчувала у Київській військово-медичній академії, потім, за розподіленням, була відправлена служити у 36 окрему бригаду морської піхоти, 501 батальйону в Бердянську. Практично постійно до 24 лютого 2022 року вона перебувала у військових госпіталях у зоні воєнних дій з солдатами та пораненими. З початку повномасштабної війни медик знаходилась у Маріуполі, де на початку квітня із заводу ім. Ілліча потрапила в полон. За приблизними підрахунками Мар'яна перебуває на 7 місяці вагітності.
Мета заходу - максимальне поширення інформації про вагітну полонену Мар'яну, щоб сприяти звільненню та поверненню Мар'яни додому, а також підтримка для неї та її сім'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили організатори заходу.
Історія Мар'яни нікого не залишила байдужим. Військовий лікар Мар‘яна Мамонова - капітан медичної служби, більше 3 років прослужила в Збройних Силах України. Мар‘яна вчилась у Тернопільському медичному університеті, магістратуру закінчувала у Київській військово-медичній академії, потім, за розподіленням, була відправлена служити у 36 окрему бригаду морської піхоти, 501 батальйону в Бердянську. Практично постійно до 24 лютого 2022 року вона перебувала у військових госпіталях у зоні воєнних дій з солдатами та пораненими. З початку повномасштабної війни медик знаходилась у Маріуполі, де на початку квітня із заводу ім. Ілліча потрапила в полон. За приблизними підрахунками Мар'яна перебуває на 7 місяці вагітності.
Мета заходу - максимальне поширення інформації про вагітну полонену Мар'яну, щоб сприяти звільненню та поверненню Мар'яни додому, а також підтримка для неї та її сім'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Путін зізнався, що свідомо напав на Україну: в МЗС вимагають створення спецтрибуналу
Сьогодні, 15:00
У Луцьку – благодійний захід на підтримку вагітної Мар'яни Мамонової з Рівненщини, яка перебуває у полоні
Сьогодні, 14:45
Волиняни отримали «екстрені оповістки»: що це таке
Сьогодні, 14:17
Чому росіяни часто здаються в полон на Півдні
Сьогодні, 14:09
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Сьогодні, 13:55
Медіа