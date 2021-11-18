У Луцьку – благодійний захід на підтримку вагітної Мар'яни Мамонової з Рівненщини, яка перебуває у полоні

Команда ГО "Елеос-Волинь" 17 вересня організовує благодійний захід для вагітних в підтримку вагітної, яка перебуває в російському полоні.Про це повідомили організатори заходу.Історія Мар'яни нікого не залишила байдужим. Військовий лікар Мар‘яна Мамонова - капітан медичної служби, більше 3 років прослужила в Збройних Силах України. Мар‘яна вчилась у Тернопільському медичному університеті, магістратуру закінчувала у Київській військово-медичній академії, потім, за розподіленням, була відправлена служити у 36 окрему бригаду морської піхоти, 501 батальйону в Бердянську. Практично постійно до 24 лютого 2022 року вона перебувала у військових госпіталях у зоні воєнних дій з солдатами та пораненими. З початку повномасштабної війни медик знаходилась у Маріуполі, де на початку квітня із заводу ім. Ілліча потрапила в полон. За приблизними підрахунками Мар'яна перебуває на 7 місяці вагітності.Мета заходу - максимальне поширення інформації про вагітну полонену Мар'яну, щоб сприяти звільненню та поверненню Мар'яни додому, а також підтримка для неї та її сім'ї.