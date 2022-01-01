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Військові медики боролися до останнього: загинув 34-річний захисник з Волині Дмитро Левчук

Військові медики боролися до останнього: загинув 34-річний захисник з Волині Дмитро Левчук
У бою з російськими окупантами загинув 34-річний Дмитро Левчук з Турійської громади.

Про це повідомили на сторінці громади.

"Турійщина знову втратила свого воїна Дмитра Левчука, уродженця села Обенижі. За життя нашого земляка військові медики боролися до останнього. Він з перших днів війни у 2014 році став на захист країни. І з початком повномасштабного вторгнення Росії, не вагаючись, знову взяв до рук зброю, аби захистити все рідне і дороге серцю", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із сумною подією у Турійській громаді оголошується триденна жалоба. Про зустріч траурного кортежу із тілом Героя та про дату і час поховання повідомлять згодом. Вічна пам'ять та шана Герою!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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