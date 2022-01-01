Дружина загиблого військового з Волині народила сина
Сьогодні, 16:11
Альона Новосад, дружина загиблого захисника з Рожища Олександра Новосада, 4 жовтня народила хлопчика.
Про це повідомляє Район.Рожище.
Хлопчик народився у Рожищенській багатопрофільній лікарні. Він та мама почуваються добре.
Дуже чекав на народження сина загиблий Олександр Новосад.
Нагадаємо, гранатометник механізованого батальйону Новосад Олександр Ярославович загинув на війні з російськими окупантами 26 вересня. В останню дорогу чоловіка провели 30 вересня. Окрім новонародженого сина, у нього залишилася п’ятирічна донечка.
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Про це повідомляє Район.Рожище.
Хлопчик народився у Рожищенській багатопрофільній лікарні. Він та мама почуваються добре.
Дуже чекав на народження сина загиблий Олександр Новосад.
Нагадаємо, гранатометник механізованого батальйону Новосад Олександр Ярославович загинув на війні з російськими окупантами 26 вересня. В останню дорогу чоловіка провели 30 вересня. Окрім новонародженого сина, у нього залишилася п’ятирічна донечка.
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