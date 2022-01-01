Дружина загиблого військового з Волині народила сина

Дружина загиблого військового з Волині народила сина
Альона Новосад, дружина загиблого захисника з Рожища Олександра Новосада, 4 жовтня народила хлопчика.

Про це повідомляє Район.Рожище.

Хлопчик народився у Рожищенській багатопрофільній лікарні. Він та мама почуваються добре.

Дуже чекав на народження сина загиблий Олександр Новосад.

Нагадаємо, гранатометник механізованого батальйону Новосад Олександр Ярославович загинув на війні з російськими окупантами 26 вересня. В останню дорогу чоловіка провели 30 вересня. Окрім новонародженого сина, у нього залишилася п’ятирічна донечка.

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Теги: Альона Новосад, народила сина, Волинь
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