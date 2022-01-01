Дружина загиблого військового з Волині народила сина

Альона Новосад, дружина загиблого захисника з Рожища Олександра Новосада, 4 жовтня народила хлопчика.



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Хлопчик народився у Рожищенській багатопрофільній лікарні. Він та мама почуваються добре.



Дуже чекав на народження сина загиблий Олександр Новосад.



Нагадаємо, гранатометник механізованого батальйону

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , дружина загиблого захисника з Рожища, 4 жовтня народила хлопчика.Про це повідомляє Район.Рожище. Хлопчик народився у Рожищенській багатопрофільній лікарні. Він та мама почуваються добре.Дуже чекав на народження сина загиблий Олександр Новосад.Нагадаємо, гранатометник механізованого батальйону Новосад Олександр Ярославович загинув на війні з російськими окупантами 26 вересня . В останню дорогу чоловіка провели 30 вересня. Окрім новонародженого сина, у нього залишилася п’ятирічна донечка.

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