18-річного волинянина судитимуть за вбивство однолітка

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 18-річним жителем села Піщане Камінь-Каширського району умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Слідство встановило, що уночі 8 липня 2022 року нетверезий молодик під час конфлікту кілька разів ударив свого однолітка по голові, завдавши травм, від яких потерпілий помер на місці.Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексуУкраїни, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.