18-річного волинянина судитимуть за вбивство однолітка
Сьогодні, 16:44
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 18-річним жителем села Піщане Камінь-Каширського району умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство встановило, що уночі 8 липня 2022 року нетверезий молодик під час конфлікту кілька разів ударив свого однолітка по голові, завдавши травм, від яких потерпілий помер на місці.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу
України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство встановило, що уночі 8 липня 2022 року нетверезий молодик під час конфлікту кілька разів ударив свого однолітка по голові, завдавши травм, від яких потерпілий помер на місці.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу
України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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