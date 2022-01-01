18-річного волинянина судитимуть за вбивство однолітка

18-річного волинянина судитимуть за вбивство однолітка
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 18-річним жителем села Піщане Камінь-Каширського району умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Слідство встановило, що уночі 8 липня 2022 року нетверезий молодик під час конфлікту кілька разів ударив свого однолітка по голові, завдавши травм, від яких потерпілий помер на місці.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу
України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: вбивство, суд, Камінь-Каширський
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