Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО

Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО
4 жовтня, близько 15:00 на об’їзній автодорозі у селі Рованці Луцького району сталася ДТП. Внаслідок зіткнення двох легковиків один з автомобілів перекинувся.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

До місця події спрямували чергову варту Групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Бійці ДСНС від’єднали акумуляторні батареї в обох автомобілях.

Рятувальники констатували загрозу загорання пального, що витікало з пошкодженого бака. Тож за допомогою ранцевого вогнегасника вони обробили зону витоку вогнегасними речовинами, а відтак встановили перекинутий легковик на шасі. Залишки пального усунули з проїжджої частини рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька, які також прибули за викликом.

Потерпілих немає. Обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.
Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО
Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО

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Теги: Рованці, ДТП, Луцьк, ДСНС
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