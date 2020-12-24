Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО
Сьогодні, 17:22
4 жовтня, близько 15:00 на об’їзній автодорозі у селі Рованці Луцького району сталася ДТП. Внаслідок зіткнення двох легковиків один з автомобілів перекинувся.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
До місця події спрямували чергову варту Групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Бійці ДСНС від’єднали акумуляторні батареї в обох автомобілях.
Рятувальники констатували загрозу загорання пального, що витікало з пошкодженого бака. Тож за допомогою ранцевого вогнегасника вони обробили зону витоку вогнегасними речовинами, а відтак встановили перекинутий легковик на шасі. Залишки пального усунули з проїжджої частини рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька, які також прибули за викликом.
Потерпілих немає. Обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
До місця події спрямували чергову варту Групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Бійці ДСНС від’єднали акумуляторні батареї в обох автомобілях.
Рятувальники констатували загрозу загорання пального, що витікало з пошкодженого бака. Тож за допомогою ранцевого вогнегасника вони обробили зону витоку вогнегасними речовинами, а відтак встановили перекинутий легковик на шасі. Залишки пального усунули з проїжджої частини рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька, які також прибули за викликом.
Потерпілих немає. Обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО
Сьогодні, 17:22
ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
18-річного волинянина судитимуть за вбивство однолітка
Сьогодні, 16:44
Росіяни будують «державний кордон» на Запоріжжі
Сьогодні, 16:27
Дружина загиблого військового з Волині народила сина
Сьогодні, 16:11
Медіа