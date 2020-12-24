Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО

4 жовтня, близько 15:00 на об’їзній автодорозі у селі Рованці Луцького району сталася ДТП. Внаслідок зіткнення двох легковиків один з автомобілів перекинувся.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.До місця події спрямували чергову варту Групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Бійці ДСНС від’єднали акумуляторні батареї в обох автомобілях.Рятувальники констатували загрозу загорання пального, що витікало з пошкодженого бака. Тож за допомогою ранцевого вогнегасника вони обробили зону витоку вогнегасними речовинами, а відтак встановили перекинутий легковик на шасі. Залишки пального усунули з проїжджої частини рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька, які також прибули за викликом.Потерпілих немає. Обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.