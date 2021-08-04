У луцькому реабілітаційному центрі «Пролісок» – нова керівниця





Про це



3 жовтня 2022 року Віта Сакуляк стала директором Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», що у місті Луцьк.



Тож сьогодні, за дорученням начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, директор департаменту соцзахисту населення ОДА Оксана Гобод представила трудовому колективу закладу його нову очільницю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» отримав нову керівницю.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Волинської ОВА.3 жовтня 2022 рокустала директором Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», що у місті Луцьк.Тож сьогодні, за дорученням начальника Волинської ОВА, директор департаменту соцзахисту населення ОДАпредставила трудовому колективу закладу його нову очільницю.

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