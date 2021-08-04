У луцькому реабілітаційному центрі «Пролісок» – нова керівниця

У луцькому реабілітаційному центрі «Пролісок» – нова керівниця
Волинський Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» отримав нову керівницю.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Волинської ОВА.

3 жовтня 2022 року Віта Сакуляк стала директором Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», що у місті Луцьк.

Тож сьогодні, за дорученням начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, директор департаменту соцзахисту населення ОДА Оксана Гобод представила трудовому колективу закладу його нову очільницю.
У луцькому реабілітаційному центрі «Пролісок» – нова керівниця

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Теги: Віта Сакуляк, Волинь, Пролісок
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