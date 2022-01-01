ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл

Українські військові звільнили вже 1534 населених пунктів, що розташовуються в Донецької, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.Про це повідомляє заступник голови Офісу президента"Вже деокуповано 1 534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади", - розповів він.При цьому на деокупованих територіях, вже організовано роботу 1 445 гуманітарних штабів.Крім цього, за словами Тимошенка, вже 500 населених пунктів розміновано.До того ж:- поліція відновила свою роботу у 1 200 населених пунктах;органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах;- відновили роботу 933 медичних заклади;- заклади освіти відновили роботу у 981 населеному пункті;послуги соцзахисту громадяни отримують у понад 1 000 населених пунктах.- фінансовими послугами забезпечено 922 населені пункти.