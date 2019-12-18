У Луцьку вимагають привести в стан готовності укриття ще у трьох лікарняних закладах
Сьогодні, 17:17
Луцька окружна прокуратура звернулась до Волинського окружного адміністративного суду із позовними заявами, аби зобов`язати три лікувальних заклади на території своєї юрисдикції привести у стан готовності захисні споруди, які знаходяться в їхньому користуванні.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Через бездіяльність користувачів у воєнний час укриття не готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту – є проблеми з вентиляцією, електрообладнанням, гідроізоляцією, автоматичними системами пожежогасіння та сигналізації тощо.
Попри те, що працівники ДСНС виявляли ці проблеми і раніше та вносили приписи із вимогами усунути порушення – захисні споруди досі не готові повноцінно виконувати свої функції.
Відтак прокурори в суді вимагатимуть від користувачів привести укриття у стан готовності.
Зауважимо, що органами обласної прокуратури упродовж серпня-вересня 2022 року пред’явлено 13 позовів про зобов’язання власників (балансоутримувачів) споруд цивільного захисту упорядкувати укриття для можливості використання їх за призначенням.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Через бездіяльність користувачів у воєнний час укриття не готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту – є проблеми з вентиляцією, електрообладнанням, гідроізоляцією, автоматичними системами пожежогасіння та сигналізації тощо.
Попри те, що працівники ДСНС виявляли ці проблеми і раніше та вносили приписи із вимогами усунути порушення – захисні споруди досі не готові повноцінно виконувати свої функції.
Відтак прокурори в суді вимагатимуть від користувачів привести укриття у стан готовності.
Зауважимо, що органами обласної прокуратури упродовж серпня-вересня 2022 року пред’явлено 13 позовів про зобов’язання власників (балансоутримувачів) споруд цивільного захисту упорядкувати укриття для можливості використання їх за призначенням.
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