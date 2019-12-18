У Луцьку вимагають привести в стан готовності укриття ще у трьох лікарняних закладах

Луцька окружна прокуратура звернулась до Волинського окружного адміністративного суду із позовними заявами, аби зобов`язати три лікувальних заклади на території своєї юрисдикції привести у стан готовності захисні споруди, які знаходяться в їхньому користуванні.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Через бездіяльність користувачів у воєнний час укриття не готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту – є проблеми з вентиляцією, електрообладнанням, гідроізоляцією, автоматичними системами пожежогасіння та сигналізації тощо.Попри те, що працівники ДСНС виявляли ці проблеми і раніше та вносили приписи із вимогами усунути порушення – захисні споруди досі не готові повноцінно виконувати свої функції.Відтак прокурори в суді вимагатимуть від користувачів привести укриття у стан готовності.Зауважимо, що органами обласної прокуратури упродовж серпня-вересня 2022 року пред’явлено 13 позовів про зобов’язання власників (балансоутримувачів) споруд цивільного захисту упорядкувати укриття для можливості використання їх за призначенням.