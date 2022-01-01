Кому підвищили пенсії з 1 жовтня





Про це директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного Фонду Олена Охрименко повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, пише



"Нарахування завершені. Починаючи від учорашнього дня, наші пенсіонери вже почали отримувати підвищені з 1 жовтня пенсії", - сказала вона.



Охрименко зазначила, що з 1 жовтня на підвищення пенсій на 300 грн мають право всі пенсіонери віком від 70 років, незалежно від стажу.



При цьому виплата мінімальної суми - 3 тис.грн - для пенсіонерів віком від 80 років здійснюється за умови, що вони мають страховий стаж: жінки – 30 років, чоловіки – 35 років та отримають пенсії відповідно до Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.



"Тим, хто не має зазначеного стажу, пенсії нараховуються пропорційно із суми 3 тисячі гривень", - пояснила Охрименко.



За її словами, пенсіонерам, які досягли 80-ти років і мають стаж: жінки – 20 років, чоловіки – 25, мінімальна пенсійна виплата не може бути встановлена менше ніж 2,5 тис.грн.



Крім того, вона повідомила, що з 1 жовтня після підвищення мінімальної зарплати здійснено перерахунок пенсіонерам, які досягли 65 років, не працюють і мають страховий стаж: жінки – 30, чоловіки – 35 років.



За її словами, також перераховано пенсії інвалідам війни та інвалідам-учасникам бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці вже почали отримувати підвищені з 1 жовтня пенсії, перерахунок отримали кілька категорій літніх людей.Про це директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного Фондуповідомила в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН "Нарахування завершені. Починаючи від учорашнього дня, наші пенсіонери вже почали отримувати підвищені з 1 жовтня пенсії", - сказала вона.Охрименко зазначила, що з 1 жовтня на підвищення пенсій на 300 грн мають право всі пенсіонери віком від 70 років, незалежно від стажу.При цьому виплата мінімальної суми - 3 тис.грн - для пенсіонерів віком від 80 років здійснюється за умови, що вони мають страховий стаж: жінки – 30 років, чоловіки – 35 років та отримають пенсії відповідно до Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування."Тим, хто не має зазначеного стажу, пенсії нараховуються пропорційно із суми 3 тисячі гривень", - пояснила Охрименко.За її словами, пенсіонерам, які досягли 80-ти років і мають стаж: жінки – 20 років, чоловіки – 25, мінімальна пенсійна виплата не може бути встановлена менше ніж 2,5 тис.грн.Крім того, вона повідомила, що з 1 жовтня після підвищення мінімальної зарплати здійснено перерахунок пенсіонерам, які досягли 65 років, не працюють і мають страховий стаж: жінки – 30, чоловіки – 35 років.За її словами, також перераховано пенсії інвалідам війни та інвалідам-учасникам бойових дій.

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