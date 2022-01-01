Кому підвищили пенсії з 1 жовтня

Кому підвищили пенсії з 1 жовтня
Українці вже почали отримувати підвищені з 1 жовтня пенсії, перерахунок отримали кілька категорій літніх людей.

Про це директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного Фонду Олена Охрименко повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

"Нарахування завершені. Починаючи від учорашнього дня, наші пенсіонери вже почали отримувати підвищені з 1 жовтня пенсії", - сказала вона.

Охрименко зазначила, що з 1 жовтня на підвищення пенсій на 300 грн мають право всі пенсіонери віком від 70 років, незалежно від стажу.

При цьому виплата мінімальної суми - 3 тис.грн - для пенсіонерів віком від 80 років здійснюється за умови, що вони мають страховий стаж: жінки – 30 років, чоловіки – 35 років та отримають пенсії відповідно до Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

"Тим, хто не має зазначеного стажу, пенсії нараховуються пропорційно із суми 3 тисячі гривень", - пояснила Охрименко.

За її словами, пенсіонерам, які досягли 80-ти років і мають стаж: жінки – 20 років, чоловіки – 25, мінімальна пенсійна виплата не може бути встановлена менше ніж 2,5 тис.грн.

Крім того, вона повідомила, що з 1 жовтня після підвищення мінімальної зарплати здійснено перерахунок пенсіонерам, які досягли 65 років, не працюють і мають страховий стаж: жінки – 30, чоловіки – 35 років.

За її словами, також перераховано пенсії інвалідам війни та інвалідам-учасникам бойових дій.

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Теги: пенсії, підвищили
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