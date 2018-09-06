Голові Нацбанку Кирилу Шевченку повідомили про підозру у розкраданні коштів

Голові Нацбанку Кирилу Шевченку повідомили про підозру у розкраданні коштів
Національне антикорупційне бюро оголосило підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку, який нещодавно подав президенту прохання про відставку за станом здоров’я, у зв’язку з розкраданням коштів під час періоду, коли він керував "Укргазбанком".

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ "Укргазбанк", яка упродовж 2014-2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 мільйонів гривень. П'яти учасникам цієї групи повідомили про підозру", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що не знають, де нині перебуває Шевченко.

"Оскільки місцезнаходження організатора схеми, ексголови правління "Укргазбанку", наразі невідоме, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України, а саме — залишили в адміністрації за місцем його роботи, саме — Національному банку України", — зауважили в Бюро.

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Теги: Підозра, НАБУ, Шевченко, Нацбанк
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