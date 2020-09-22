Граб виявився сосною, а в'яз – липою: через «Ягодин» хотіли незаконно провезти деревину на пів мільйона гривень
Сьогодні, 12:10
Граб виявився сосною, а в'яз видавали за липу: волинські митники упередили неправомірний експорт обробленої деревини і вилучили продукції на понад пів мільйона гривень.
Про це повідомляють на Волинській митниці.
У пункті пропуску "Ягодин" увагу митників привернув вантаж, який був задекларований українським відправником як "дерев'яні загострені рейки з грабу та липи". Загалом - 19,8 тонн або 35 тисяч штук. Доданий до декларації Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів теж містив інформацію про граб та липу як сировину для виготовлення цієї продукції. Однак залишалися сумніви, які згодом підтвердив залучений експерт з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу. Науковець встановив, що насправді у складі цього вантажу містяться дерев'яні рейки здебільшого з сосни, а ще кілька сотень штук - із в'яза. Зрозуміло, що порода деревини значно впливає на ціну пиломатеріалів з неї.
Складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу. Подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби визначила їхню вартість у 525 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на Волинській митниці.
У пункті пропуску "Ягодин" увагу митників привернув вантаж, який був задекларований українським відправником як "дерев'яні загострені рейки з грабу та липи". Загалом - 19,8 тонн або 35 тисяч штук. Доданий до декларації Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів теж містив інформацію про граб та липу як сировину для виготовлення цієї продукції. Однак залишалися сумніви, які згодом підтвердив залучений експерт з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу. Науковець встановив, що насправді у складі цього вантажу містяться дерев'яні рейки здебільшого з сосни, а ще кілька сотень штук - із в'яза. Зрозуміло, що порода деревини значно впливає на ціну пиломатеріалів з неї.
Складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу. Подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби визначила їхню вартість у 525 тисяч гривень.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Став на захист України у перший день повномасштабної війни: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Павліком
Сьогодні, 12:27
Граб виявився сосною, а в'яз – липою: через «Ягодин» хотіли незаконно провезти деревину на пів мільйона гривень
Сьогодні, 12:10
Експерт пояснив, чому Росія не готова вести бойові дії взимку
Сьогодні, 11:47
На деокупованій частині Харківщини знайшли тіла 534 вбитих росіянами цивільних: виявили 22 катівні
Сьогодні, 11:30
Росія знову обстрілює ракетами Запоріжжя
Сьогодні, 11:07
Медіа