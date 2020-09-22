Граб виявився сосною, а в'яз – липою: через «Ягодин» хотіли незаконно провезти деревину на пів мільйона гривень

Граб виявився сосною, а в'яз видавали за липу: волинські митники упередили неправомірний експорт обробленої деревини і вилучили продукції на понад пів мільйона гривень.Про це повідомляють на Волинській митниці.У пункті пропуску "Ягодин" увагу митників привернув вантаж, який був задекларований українським відправником як "дерев'яні загострені рейки з грабу та липи". Загалом - 19,8 тонн або 35 тисяч штук. Доданий до декларації Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів теж містив інформацію про граб та липу як сировину для виготовлення цієї продукції. Однак залишалися сумніви, які згодом підтвердив залучений експерт з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу. Науковець встановив, що насправді у складі цього вантажу містяться дерев'яні рейки здебільшого з сосни, а ще кілька сотень штук - із в'яза. Зрозуміло, що порода деревини значно впливає на ціну пиломатеріалів з неї.Складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу. Подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби визначила їхню вартість у 525 тисяч гривень.