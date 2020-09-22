Граб виявився сосною, а в'яз – липою: через «Ягодин» хотіли незаконно провезти деревину на пів мільйона гривень

Граб виявився сосною, а в'яз – липою: через «Ягодин» хотіли незаконно провезти деревину на пів мільйона гривень
Граб виявився сосною, а в'яз видавали за липу: волинські митники упередили неправомірний експорт обробленої деревини і вилучили продукції на понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляють на Волинській митниці.

У пункті пропуску "Ягодин" увагу митників привернув вантаж, який був задекларований українським відправником як "дерев'яні загострені рейки з грабу та липи". Загалом - 19,8 тонн або 35 тисяч штук. Доданий до декларації Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів теж містив інформацію про граб та липу як сировину для виготовлення цієї продукції. Однак залишалися сумніви, які згодом підтвердив залучений експерт з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу. Науковець встановив, що насправді у складі цього вантажу містяться дерев'яні рейки здебільшого з сосни, а ще кілька сотень штук - із в'яза. Зрозуміло, що порода деревини значно впливає на ціну пиломатеріалів з неї.
Граб виявився сосною, а в'яз – липою: через «Ягодин» хотіли незаконно провезти деревину на пів мільйона гривень

Складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу. Подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби визначила їхню вартість у 525 тисяч гривень.
Граб виявився сосною, а в'яз – липою: через «Ягодин» хотіли незаконно провезти деревину на пів мільйона гривень

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Теги: Волинська митниця, деревина
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