Росія знову обстрілює ракетами Запоріжжя
Сьогодні, 11:07
Російські загарбники знову завдають ракетних ударів по Запоріжжю. У місті вже чули серії потужних вибухів.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.
"Чергова ракетна атака ворога", - заявив голова ОВА.
Він закликав громадян перебувати в укриттях.
Нагадаємо, вранці ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів. Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги.
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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.
"Чергова ракетна атака ворога", - заявив голова ОВА.
Він закликав громадян перебувати в укриттях.
Нагадаємо, вранці ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів. Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги.
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