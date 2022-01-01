Росія знову обстрілює ракетами Запоріжжя

Росія знову обстрілює ракетами Запоріжжя
Російські загарбники знову завдають ракетних ударів по Запоріжжю. У місті вже чули серії потужних вибухів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.

"Чергова ракетна атака ворога", - заявив голова ОВА.

Він закликав громадян перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вранці ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів. Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги.

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Теги: Запоріжжя, обстріли, ракети
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